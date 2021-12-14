Средняя стоимость корпоратива в Казани составит 82 тыс. рублей

Организация корпоративной вечеринки в столице Татарстана обойдется в сумму от 82,2 тыс. рублей из расчета шесть часов мероприятия на 50 человек. Соответствующие подсчеты провели эксперты «Авито Услуг».

Спрос на услуги по организации и проведению корпоративов в Казани в период с 7 октября по 2 декабря 2021 года вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Начиная с 7 октября многие работодатели в Казани начали бронировать залы для новогодних мероприятий, из-за чего спрос на аренду помещений в городе вырос на 49%. Цена зависит от места проведения мероприятия, но в среднем почасовая оплата начинается от 1 тыс. рублей.

При этом руководители приглашают декораторов, чтобы празднично украсить помещение. Работа специалиста, который создаст классический новогодний декор с елками, носочками и мишурой, разработанный под особенности той или иной компании, обойдется примерно в 1 тыс. рублей в час.

Стоимость приготовления фуршета составит около 500 рублей на человека, а подарки для работников обойдутся еще примерно в 800 рублей на человека. Кроме того, услуги ведущих и аниматоров, которые не только проведут вечер, но и организуют конкурсы и вручат подарки сотрудникам, будут стоить в среднем 1,7 тыс. рублей в час.