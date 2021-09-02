Средняя ставка по ипотеке в Татарстане выросла до 7,5%

Средневзвешенная ставка по ипотеке в июле в Татарстане составила 7,46%, следует из данных Банка России.

Месяцем ранее средняя ставка достигла исторического минимума и составляла 7,02%.

Эксперты прогнозировали рост ставок вслед за ужесточением денежно-кредитной политики ЦБ. На заседании 23 июля совет директоров Банка России поднял ее сразу на один процентный пункт, до 6,5%. До этого ставки снижались в том числе за счет мер господдержки в виде субсидируемых программ, включая и льготную ипотеку.

«Коммерческие ставки по ипотечным кредитам снижаться уже не будут. Скорее всего, можно ожидать некоторого повышения, пусть даже не на один процентный пункт, но повышения можно ожидать», — говорил ИА «Татар-информ» профессор Института управления, экономики и финансов Казанского федерального университета Игорь Кох.

Как сообщает пресс-служба Отделения Банка России — Национального банка по Республике Татарстан, в целом портфель ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) татарстанцев за первые семь месяцев текущего года увеличился на 16,8% — до 316,5 млрд рублей.

В январе — июле жителям республики было предоставлено 37,8 тыс. ипотечных кредитов — на 30,4% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Общая сумма выданных ипотечных кредитов составила 92,9 млрд рублей — в полтора раза больше, чем годом ранее.

«Татарстанские заемщики дисциплинированно обслуживают обязательства по ипотеке. Доля просроченной задолженности на 1 августа текущего года составляла чуть более 0,4% от общего объема ипотечного портфеля (в целом по России — менее 0,7%)», — отметили в пресс-службе Нацбанка РТ.