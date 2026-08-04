Средняя ставка по автокредитам в Татарстане снизилась до 11%

Средняя ставка по кредиту на новые автомобили в Татарстане в июле снизилась до 11,1%, а уровень одобрения заявок вырос до 79%. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе сервиса Авто.ру

При этом средняя сумма займа в республике осталась на прежнем уровне – 1,85 млн рублей, а медианная стоимость новых авто подросла до 2,7 млн рублей.

Если же сравнивать с общероссийскими показателями, то средняя сумма автокредита по России, как и стоимость автомобиля практически не отличаются от республиканских – 1,84 млн рублей и 2,76 млн рублей соответственно.