Впервые за три года средняя продолжительность рабочего дня в России сократилась – на четыре минуты. Хотя разница кажется незначительной, она отражает более масштабные трансформации на рынке труда. Об этом сообщил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в комментарии RT.

По его словам, ключевой причиной стало распространение нестандартных форм занятости. Все чаще работодатели используют проектную занятость, частичную загрузку и удаленный формат работы. Это приводит к изменению самой природы трудового участия.

Депутат отметил, что сокращение продолжительности рабочего дня происходит не из-за снижения нормы, а потому, что все больше людей трудятся по задачам, а не по часам. Такая модель, по его мнению, отражает цифровизацию экономики и временное перераспределение кадровой нагрузки.

Он пояснил, что если раньше нехватка сотрудников в отдельных секторах вызывала переработки, то сейчас ситуация в ряде отраслей стабилизировалась за счет привлечения внештатных специалистов и гибкой настройки графиков.

Кроме того, компании продолжают оптимизацию фонда оплаты труда, переключаясь на занятость, не привязанную к конкретному месту и времени. Это позволяет сокращать официальные трудозатраты, оставаясь в рамках закона.

Особенно выражены эти изменения в секторах с высокой долей платформенной занятости – таких как такси, доставка и фриланс. Именно там, как отметил Говырин, происходит наибольшее перераспределение трудовых ресурсов. Если текущая тенденция продолжит развиваться, классическая восьмичасовая модель может постепенно утратить свою актуальность, что повлечет за собой пересмотр привычных ориентиров в трудовом законодательстве.