Средняя пенсия в Татарстане превысила 24,9 тыс. рублей, обогнав 46 регионов РФ

Средняя пенсия жителей Татарстана достигла 24 932 рублей, согласно данным Социального фонда России. С такими показателями республика опережает почти половину субъектов РФ.

В Приволжском федеральном округе Татарстан занимает одну из лидирующих позиций, превышая показатели соседнего Башкортостана (24 600 рублей). Разрыв с другими регионами ПФО еще заметнее: в Марий Эл пенсионеры получают в среднем 22 700 рублей, в Мордовии – 23 000, в Чувашии – 23 500 рублей. Позади остались также Оренбургская, Пензенская, Саратовская и Ульяновская области, где средние выплаты едва превышают 23 тыс. рублей.

Татарстан опередил все регионы Южного федерального округа (пенсии варьируются от 21 900 до 23 800 рублей), включая Астраханскую, Волгоградскую, Ростовскую области и Севастополь, а также субъекты Северо-Кавказского федерального округа.

При этом республику опережают 39 регионов, в первую очередь территории Крайнего Севера. Самые значительные выплаты – на Чукотке (более 42 тыс. рублей). Выше татарстанской также пенсии в Камчатском крае, Магаданской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Мурманской области, Республике Коми и Архангельской области.

Из регионов средней полосы Татарстан обгоняют Москва и Московская область, Санкт-Петербург, а также Ярославская, Калужская, Владимирская, Ленинградская, Свердловская, Иркутская, Томская, Кемеровская области и Пермский край. Чуть выше пенсии в Удмуртии и Кировской области, исходит из материалов фонда.