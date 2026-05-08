Средняя пенсия по старости в России выросла до 27,2 тыс. рублей за год

Средняя пенсия по старости в России превысила 27,2 тыс. рублей в месяц по состоянию на 1 апреля 2026 года, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости. За год выплата увеличилась примерно на 2 тыс. рублей.

Согласно информации ведомства, пенсия по старости работающих и неработающих граждан составила 27 218,9 рубля. В аналогичный период 2025 года пенсионеры получали 25 071,87 рубля.

Работающие пенсионеры в среднем получают пенсию по старости в размере 24 877,18 рубля, а неработающие – 27 853,57 рубля.