Средняя пенсия инвалидов в 2025 году превысила 22 тыс. рублей

Средний размер пенсий для инвалидов, стоящих на учете в Социальном фонде России, на 1 января 2025 года достиг 22 108 рублей. Это – на 2 131 рубль больше, чем в начале 2024 года, когда показатель составлял 19 977 рублей. Данные приводит ТАСС, ссылаясь на информацию Росстата.

Размер выплат зависит от группы инвалидности. Так, пенсии для инвалидов I группы в среднем составили 29 287 рублей. При этом для инвалидов с детства этой группы средний размер оказался ниже – 21 224 рубля.

Инвалиды II группы получают в среднем 22 752 рубля (инвалиды с детства – 16 988 рублей), III группы – 19 880 рублей (инвалиды с детства – 9 932 рубля). Средняя пенсия ребенка-инвалида составила 19 961 рубль.

Согласно статистике, за последние десять лет пенсии выросли почти вдвое: в 2015 году средний размер выплаты составлял 10 824 рубля.