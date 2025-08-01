Средняя максимальная ставка по вкладам в России снизилась на 0,78%

По данным Банка России, средняя максимальная ставка по вкладам десяти крупнейших банков, привлекающих наибольшее количество депозитов от физических лиц в рублях, снизилась на 0,78 процентного пункта и составила 16,44% годовых по итогам третьей декады июля. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что рекордно высокая ставка была зафиксирована в декабре прошлого года и достигла 22,28%, тогда как рекордно низкая ставка наблюдалась в октябре 2020 года — всего 4,33%.

Средняя максимальная процентная ставка, рассчитываемая Центробанком, служит важным ориентиром для рынка, и регулятор рекомендует банкам привлекать средства населения не выше значения этой ставки плюс 2 процентных пункта.

В список банков, по которым осуществляется мониторинг, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, «Почта банк», «Московский кредитный банк», Т-Банк, ПСБ и Совкомбанк.