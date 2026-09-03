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Общество 3 сентября 2026 08:56

Средняя единовременная выплата пенсионных накоплений превысит 119 тыс. рублей

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Средняя единовременная выплата пенсионных накоплений превысит 119 тыс. рублей
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Почти 593 тыс. россиян смогут единовременно получить все свои пенсионные накопления в 2027 году. Это следует из данных федерального бюджета России на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В 2027 году средний размер единовременной выплаты пенсионных накоплений превысит 119 тыс. рублей. Получить ее, согласно документу, смогут 592,9 тыс. человек.

В 2028 году число получателей такой выплаты прогнозируется на уровне 574 тыс. человек. Ее средний размер составит около 113,5 тыс. рублей.

Пенсионные накопления формируются в том числе за счет страховых взносов работодателей, которые поступали с 2002 по 2013 год. В них также входят полученный инвестиционный доход или средства материнского капитала.

Получить пенсионные накопления можно несколькими способами. Помимо единовременной выплаты всей суммы, предусмотрены накопительная пенсия и срочная пенсионная выплата.

#пенсионные накопления #пенсия
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