Средняя цена за дачу под Казанью перевалила за 2 миллиона: зумеры унаследовали мечту о шести сотках и усиливают спрос

Интерес казанцев, как и россиян в целом, к дачному времяпрепровождению не спадает на протяжении уже нескольких лет. «Татар-информ» изучил этот рынок и выяснил, сколько стоит сегодня недвижимость в СНТ и какие факторы больше других влияют на итоговую цену покупки и аренды дачного домика.





Интерес россиян к загородной жизни продолжает расти: сегодня собственную дачу или частный дом хотели бы иметь около 70 процентов горожан. Об этом сообщает Аналитический центр ВЦИОМ по итогам мониторингового исследования. По сравнению с 2019 годом доля таких желающих (в данном случае правильнее сказать «мечтающих») увеличилась примерно на 20 п. п., что стало максимальным значением за весь период наблюдений.

Рост интереса сопровождается увеличением индекса привлекательности загородной жизни, который за последние годы вырос более чем в шесть раз. Дача все чаще воспринимается не только как имущественный актив, но и как элемент качества жизни, связанный с комфортом, отдыхом и более автономной средой проживания.

«Особая связь с землей остается своего рода константой русской культуры. Она успешно пережила эпоху урбанизации и гармонично встроилась в жизнь горожан в форме владения загородной недвижимостью, которая, согласно имеющимся данным, долгое время воспринималась скорее как дополнение к квартире, нежели как ее альтернатива», – отмечается в исследовании.

Наиболее высокий интерес к дачам фиксируется среди молодежи – у зумеров и миллениалов. В этой группе загородный формат жизни во многом строится на «романтизации неспешного ритма, гармонии с природой, уюта и комфорта». При этом помимо отдыха дача сохраняет и утилитарное значение.

«Также основным предназначением дачи в России остается самообеспечение продукцией для семейного потребления, что во многом обусловлено советским прошлым. В условиях товарного дефицита скромные «шесть соток» служили хорошим подспорьем для миллионов семей. В наши дни выращивание продуктов гораздо в меньшей степени продиктовано острой необходимостью и воспринимается скорее как осознанный выбор и возможность поддержания продовольственной автономии», – говорится в исследовании.

Дачи становятся дороже, земля – доступнее

Высокий интерес к дачной жизни обусловливает и «кусачесть» цен на соответствующую недвижимость. Например, в Казанской агломерации средняя стоимость дома в СНТ в мае 2026 года достигла почти 2,2 млн рублей. Годом ранее этот показатель был на 12% ниже – 1,9 млн рублей, сообщил информагентству главный аналитик «Циан» Алексей Попов.

Похожая картина и в более широком сегменте. Медианная цена квадрата в частном капитальном доме в столице Татарстана по итогам апреля составила 94,2 тыс. рублей. Это на 1,9% выше прошлогоднего уровня, подсчитали в Яндекс Недвижимости. Медианная полная стоимость такого объекта достигла 12,7 млн рублей, за год она прибавила 2,1%.

Ценник на земельные участки в то же время развернулся в обратную сторону. Сотка в Казани подешевела до 262 тыс. рублей, падение за год – 9,9%. При этом количество выставленных на продажу участков за месяц выросло на 1,6%.

В Росреестре Татарстана тоже заметили разнонаправленную динамику. В первом квартале 2026 года в республике оформили 39,3 тыс. прав на земельные участки, а годом ранее их было 45,6 тыс. Количество регистраций на садовые дома и вовсе рухнуло – с 425 до 146.

Здесь стоит отметить, что, во-первых, в статистику попадают не только сделки купли-продажи, но и другие действия: оформление наследства и дарения, а также регистрация ранее построенных домов и участков, а во-вторых, цифры первого квартала на этом рынке традиционно не столь показательны – реальный спрос фиксируется чуть позже.

Рынок оживает к концу апреля

Поэтому участники рынка не драматизируют ситуацию. Вице-президент Гильдии риэлторов Татарстана Руслан Садреев связывает проседание статистики в январе – марте прежде всего с сезонным затишьем, а не с падением реального спроса.

«Зимой сложно полноценно осмотреть дачу: всё в снегу, невозможно оценить ни участок, ни дом. Иногда даже доступ к участкам затруднен из-за большого количества снега. Весной же открывается полная картина: можно увидеть сам объект, состояние насаждений, подъездные пути, оценить, не подтапливает ли участок, каков уровень грунта и другие важные характеристики. Все это реально оценить только в теплый сезон. То есть основной спрос начинается примерно в конце апреля – начале мая», – отметил Садреев.

По его наблюдениям, за типовой щитовой дом площадью около 50 кв. метров с базовыми удобствами сегодня просят в среднем 1,3–1,8 млн рублей. Участок в таких случаях чаще всего составляет стандартные для садовых товариществ 4-6 соток, а отделка, как правило, обходится без дорогих материалов.

При выборе локации жители Казани традиционно ориентируются на свой район проживания в городе. Например, для Советского района привлекательным направлением остается высокогорское, а жители Приволжского, по словам вице-президента Гильдии риэлторов РТ, чаще всего смотрят в сторону Лаишево.

«Жители Московского и Кировского районов, как правило, выбирают другие локации – например, Зеленодольский район. Там много озер, лесов, рядом Волга. С этой точки зрения им, можно сказать, повезло больше: удобнее выезд по Горьковскому шоссе, которое сейчас в значительной степени свободно, без серьезных пробок», – рассказал эксперт.

В целом, резюмировал он, дачный дом в садовом товариществе остается более доступным и практичным загородным вариантом, чем коттедж: его можно использовать летом, а затем закрыть на «межсезонье» и не нести постоянных затрат.

Аренда дач превратилась в отдельный тренд

Параллельно на рынке набирает обороты и другой тренд – многие горожане предпочитают брать готовые дома в аренду, обратил внимание Руслан Садреев.

«Многие собственники сдают дачные дома, и спрос на аренду действительно растет. Люди все чаще предпочитают не вкладывать сразу полтора-два миллиона рублей в покупку и обустройство, а берут готовые дома в аренду – условно за 50-100 тыс. рублей в месяц. Проводят там летний сезон, после чего возвращают ключи и уезжают», – отметил собеседник информагентства.

Небольшой домик в садовом товариществе при этом тоже остается неплохим вариантом, особенно если там есть базовые удобства.

«В целом я не ожидаю снижения спроса, потому что загородный дом нужен не всем, и это нормально. Полноценный дом требует значительных затрат не только на покупку, но и на содержание, включая круглогодичный уход и коммунальные расходы. В этом смысле дачный дом в садовом товариществе остается более доступным и практичным вариантом», – подытожил Садреев.