Средняя цена машино-места в Казани достигла 480 тыс. рублей

Средняя стоимость машино-места в Казани за год выросла на 7% и достигла 480 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Авито недвижимости.

Согласно их данным, в целом по России средняя стоимость машиноместа за 2021 год увеличилась на 8% — до 650 тыс. рублей. При этом спрос на его покупку в стране увеличился на 35%. В Казани же данный показатель вырос на 44%.

«Рост может быть связан со снижением доступности стихийной парковки во дворах, а также распространением платных парковок в крупных городах России. Появляется все больше жилых комплексов с концепцией „двор без машин“, что делает покупку собственного машино-места единственной возможностью парковаться рядом с домом», — считает руководитель направления первичной и загородной недвижимости в Авито Недвижимости Дмитрий Алексеев.

Помимо покупки машиномест, за прошлый год в Казани на 8% вырос спрос на гаражи. Цена на них увеличилась на 14% и достигла 330 тыс. рублей. При этом по России спрос на покупку гаража вырос на 13%, а цена на 8% — до 270 тыс.