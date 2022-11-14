Метшин заявил, что средний возраст глав районов Казани составляет 38 лет

Возраст руководителей районных администраций Казани в среднем составляет 38 лет. Несмотря на молодость, они являются управленцами с высокой ответственностью и опытом проведения международных событий, заявил сегодня на деловом понедельнике мэр города Ильсур Метшин, комментируя недавнее назначение Альберта Салихова на пост главы Вахитовского и Приволжского районов Казани.

«Я проанализировал средний возраст наших глав районных администраций – это 38 лет. Хороший тренд. Несмотря на достаточно молодой возраст, они ответственны за такое количество людей, социальных объектов, школ, жилого фонда», – отметил градоначальник.

По словам Метшина, каждый из районных глав Казани проработал в городских структурах более 10 лет, начиная с первичных позиций.

«А с учетом того, какие события происходили – это Универсиада, чемпионаты мира, чемпионат WorldSkills, несколько сложных выборных кампаний, перепись населения – тут год идет за два», – заключил Метшин.

