Средний татарстанец за четверть века стал богаче, выше, тяжелее и на четыре года старше

За первую четверть XXI века среднестатистический житель Татарстана изменился. Он стал богаче, набрал рост и вес, а также постарел на четыре года, сообщает РБК Татарстан со ссылкой на официальные статистические данные.

В частности, согласно информации Татарстанстата, средний возраст татарстанца увеличился с 36,5 года в начале 2000-го до 40,5 года в начале 2024-го.

Средний возраст живущих в республике женщин с 2020-го по 2024-й вырос ровно на четыре года, с 38,7 до 42,7 года. Средний возраст мужчин за это же время изменился чуть сильнее, на 4,2 года – с 33,9 года до 38,1.

Таким образом, среднестатистическая женщина в Татарстане по-прежнему старше среднестатистического мужчины, но разница между ними уменьшилась с 4,8 до 4,6 года.

Средняя номинальная зарплата в регионе за четверть века выросла примерно в 42 раза (на 4122%). В 2000 году она составляла чуть более 2 тыс. рублей, а по итогам января – августа 2025-го – около 84,9 тыс.

В среднем зарплата в Татарстане ежегодно становилась больше на 3 тыс. рублей. Наиболее заметно, почти на 14 тыс. рублей, она выросла в 2024-м: с 61,9 тыс. в 2023-м до 75,7 тыс.

При этом в республике сократилась доля бедных. По данным Росстата, в 2000 году доля жителей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума равнялась 33,2% от общей численности населения РТ. Это был исторический максимум за весь период ведшихся с 1995 года наблюдений.

В 2024 году доля татарстанцев, чьи доходы ниже границы бедности, упала до рекордно низкого уровня в 3,8% от численности населения. Это 152,1 тыс. человек.

Кроме того, результаты выборочного наблюдения состояния здоровья населения за 2019–2024 годы свидетельствуют: жители Татарстана стали выше, но также набрали вес.

С учетом данных по всем возрастам в 2024 году средний рост татарстанца составлял 161,5 сантиметра. Это на 1,5 сантиметра выше, чем в 2019-м, но на 1,2 сантиметра меньше, чем в 2023-м.

Выше прочих жители РТ в возрасте от 40 до 44 лет – 171 сантиметр. У мужчин в этой возрастной когорте рост равняется 176,7 сантиметра (увеличение на 2,1 сантиметра за пять лет), у женщин –165,7 сантиметра (увеличение на 2,5 сантиметра).

В целом же средний рост мужчин в республике за пять увеличился на 1,2 сантиметра, до 164,8 сантиметра в 2024 году. У женщин увеличение роста оказалось более существенным – на 3,4 сантиметра, до 158,5 сантиметра.

В свою очередь средний татарстанец в 2024 году весил 68,2 килограмма – это на 4,8 килограмма больше показателя 2019-го. Сельчане тяжелее – 69,5 килограмма, горожане легче – 67,7 килограмма.

Мужчины и женщины в РТ за пять лет набрали одинаковый вес. Средняя масса тела первых выросла с 67 до 71,8 килограмма, вторых – с 60,2 до 65 килограммов.

На 1 января 2000 года в Татарстане проживали более 3,7 млн человек, а на начало 2025-го – около 4,02 млн человек. Таким образом, за 25 лет численность населения региона увеличилась на 229,9 тыс. человек или на 6%.

Как в начале 2000, так и в начале 2025 года татарстанцы жили в основном в городах. Но доля горожан за четверть века поднялась с 73,6% до 76,6%, тогда как доля сельчан снизилась с 26,4% до 23,3%.