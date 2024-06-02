Средний срок оформления недвижимости в Татарстане составил менее 2 дней

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Срок оформления недвижимости в Татарстане в первом квартале 2024 года составил менее двух дней. А кадастрового учета и регистрации прав в отношении бытовой недвижимости, если заявление подавалось в электронном виде, — один день. Такими данными поделилось Управление Росреестра по Татарстану.

Если проводится единая процедура, то есть с одновременной регистрацией прав и кадастровым учетом, специалистам требуется четыре дня. При этом доля возврата документов без рассмотрения составляет 1% и 0,3%.

«На территории Татарстана сроки кадастрового учета и регистрации прав в отношении объектов бытовой недвижимости, то есть тех объектов, которые непосредственно связаны с проживанием и бытом граждан, в 87% случаях составляют один рабочий день при законодательно предусмотренных пяти. Ежемесячно в наше ведомство поступает в электронном виде порядка 12 тысяч таких обращений», — рассказала замруководителя Росреестра Татарсана Лилия Бурганова.

С начала года в ведомство поступило около 47 тысяч электронных заявлений на проведение учетно-регистрационных действий.

В управлении также напомнили, какую недвижимость можно считать бытовой. Это жилые дома, садовые дома, индивидуальные гаражи, хозяйственные постройки, объекты вспомогательного использования, расположенные на земельных участках с видом разрешенного использования для личного подсобного хозяйства, ведения садоводства для собственных нужд, индивидуального жилищного строительства, строительства гражданами гаражей для собственных нужд.