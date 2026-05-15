Средний счет долгосрочных сбережений вырос более чем на треть

По результатам исследования НПФ ВТБ, средний счет по программе долгосрочных сбережений (ПДС) по итогам марта 2026 года у клиентов фонда ощутимо вырос по сравнению с мартом 2025 года: у мужчин – с 49 тыс. рублей до 68 тыс. рублей, у женщин – с 54 тыс. рублей до 73 тыс. рублей. Эксперты фонда связывают такую динамику с активным пополнением счетов клиентами, получившими господдержку по ПДС в августе 2025 года и инвестиционный доход в 20,95% годовых от НПФ.

Количество участников программы в фонде увеличилось почти вдвое во всех регионах России. Больше всего их в Центральном федеральном округе, где за последний год их число выросло до 449 тыс. Приволжский округ занял второе место – 244 тыс., Сибирь теперь замыкает тройку с 241 тыс. участников. На четвертом и пятом местах по-прежнему Северо-Западный (175 тыс.) и Южный округа (110 тыс.).

Женщины продолжают активнее, чем мужчины, подключаться к программе – 65% от общего числа участников ПДС в НПФ банка против 35%. Самая многочисленная группа участников – женщины от 56 до 65 лет. Их в программе 437 тыс. (221 тыс. годом ранее), мужчин того же возраста – 204 тыс. (ранее – 97 тыс.).

В ПДС стало заметно больше участников среднего возраста, которым еще далеко до выхода на пенсию: так, количество женщин в группе от 46 до 55 лет за год выросло с 90 тыс. до 195 тыс., среди мужчин – с 44 тыс. до 81 тыс. Наблюдается рост интереса к долгосрочным сбережениям и среди женщин от 26 до 35 лет – с 13 тыс. в 2025 году до нынешних 22 тыс., средний счет у них составляет уже 22 тыс. рублей, что почти в два раза больше, чем годом ранее.

Перевес в количестве мужчин-участников ПДС начинается с самой молодой группы до 18 лет и продолжается до 35 лет. В диапазоне от 36 до 45 лет у мужчин и женщин паритет – по 71 тыс. человек. Интересно, что в размере среднего счета по программе женщины лидируют в группе до 18 лет (почти 35 тыс. рублей против 26 тыс. рублей) и с 46 до 55 лет (54 тыс. рублей против 41 тыс.). Во всех остальных возрастах накоплений больше у мужской части участников – то есть они менее активно подключаются к программе, но при этом вносят на счета больше денег, чем женщины.

«Мы наблюдаем устойчивый рост интереса к программе долгосрочных сбережений. Из нового финансового продукта ПДС превратилась в финансовый тренд – привлекательную альтернативу прочим способам накопления. И рынок долгосрочных сбережений уже входит в фазу, когда важнее не открыть счет, а замотивировать человека постоянно пополнять его», – прокомментировал генеральный директор НПФ ВТБ Андрей Осипов.