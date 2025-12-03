Средний размер взятки в Татарстане в этом году составил 702 тысячи рублей

Средний размер взятки в Татарстане составил 702 тысячи рублей. Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ Николай Герасимов.

«Средний размер взятки в этом году составил 702 тысячи рублей. Идет акцент на увеличение. В 2023 году средний размер взятки составлял 219 тысяч рублей, в 2024 году – 377 тысяч рублей. Отчасти это связано с общей экономической ситуацией, инфляцией. Однако главная причина роста – в изменении структуры выявляемых преступлений», – отметил сотрудник МВД.

Он пояснил, что средний размер взятки рассчитывается следующим образом: общую сумму выявленных взяток делят на количество эпизодов. По его словам, рост среднего показателя говорит об успешной работе по выявлению крупных коррупционных сделок.

«Это результат более тщательного планирования и повышения качества оперативных мероприятий. Мы целенаправленно работаем над раскрытием серьезных коррупционных преступлений, что и отражается на статистике», – добавил Николай Герасимов.