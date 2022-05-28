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Ру Тат
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Общество
28 мая 2022  10:24

Средний размер пожертвования в Фонд им. Анжелы Вавиловой составляет 50 рублей

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Средний чек помощи в Фонд им. Анжелы Вавиловой составляет 50 рублей, рассказал председатель фонда Владимир Вавилов. Он подчеркнул, что 99% помогающих составляют рабочие и пенсионеры.

«У нас есть бабушка, которая присылает нам 10 рублей регулярно. Все зависит от благосостояния», — сказал Вавилов для проекта «Интервью без галстука».

Он добавил, что из-за санкций в фонд стали чаще обращаться за помощью. Это связано с ростом цен. К тому же остановилось финансирование из-за рубежа. Некоторые крупные предприятия сократили благотворительные программы.

«Все будет хорошо, и победа будет за нами. Страна уже сейчас возрождается», — подчеркнул вместе с тем Вавилов.

#благотворительный фонд #фонд имени анжелы вавиловой #владимир вавилов
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