Средний размер назначенных пенсий в Татарстане в январе превысил 20,6 тыс. рублей

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В январе средний размер назначенных пенсий в Татарстане перешагнул отметку в 20 тысяч рублей и составил 20 637,6 рубля. Это на 0,4% больше, чем в октябре, говорится в докладе «Социально-экономическое положение РТ» от Татарстанстата.

Так, на 1 октября средний показатель составлял 19458,1 рубля.

Информация приведена согласно данным Отделения Социального фонда России по Татарстану.