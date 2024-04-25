Средний размер микрозайма в Татарстане вырос почти до 10 тыс. рублей

Средний размер «займа до зарплаты» в Татарстане вырос до 9,98 тыс. рублей, сообщило «Татар-информу» Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В феврале этот показатель был почти на 3% меньше, порядка 9,7 тыс. рублей.

«В начале года средний чек микрозайма незначительно вырос. При этом стоит отметить, что с лета прошлого года его значение находится на достаточно стабильном уровне (9,4 – 9,9 тыс. рублей), а рост не превышает инфляции», – сообщил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Лидером рейтинга по итогам марта стала Москва, где зафиксирован средний размер микрозайма в 11,92 тыс. рублей. На втором месте Санкт-Петербург (11,01 тыс. рублей), на третьем – Московская область (10,82 тыс. рублей).