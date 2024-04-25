Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Средний размер микрозайма в Татарстане вырос почти до 10 тыс. рублей
Средний размер «займа до зарплаты» в Татарстане вырос до 9,98 тыс. рублей, сообщило «Татар-информу» Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
В феврале этот показатель был почти на 3% меньше, порядка 9,7 тыс. рублей.
«В начале года средний чек микрозайма незначительно вырос. При этом стоит отметить, что с лета прошлого года его значение находится на достаточно стабильном уровне (9,4 – 9,9 тыс. рублей), а рост не превышает инфляции», – сообщил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
Лидером рейтинга по итогам марта стала Москва, где зафиксирован средний размер микрозайма в 11,92 тыс. рублей. На втором месте Санкт-Петербург (11,01 тыс. рублей), на третьем – Московская область (10,82 тыс. рублей).
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»