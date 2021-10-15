Средний размер ипотечного кредита в Татарстане вырос на 16%

Средний размер ипотечного кредита в Татарстане в сентябре 2021 года составил 2,7 млн рублей, что на 15,9% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По данным бюро, сейчас республика занимает 23-е место среди российских регионов по среднему размеру выданных ипотечных кредитов.

В тройке лидеров находятся Москва с 7,1 млн рублей, Московская область с 5,3 млн рублей и Санкт-Петербург с 4,9 млн рублей. Высокие показатели также отмечаются у Приморского края, Калужской области и Хабаровского края.

«В последнее время средний чек ипотечного кредита растет почти постоянно. При этом более года его росту во многом способствовало падение процентных ставок благодаря программам господдержки. Вместе с тем в июле 2021 года данный показатель несколько снизился. В первую очередь из-за изменения условий по программе льготной ипотеки и последовавшего за этим сокращения выдачи. Однако данное снижение оказалось кратковременным — в августе — сентябре средний размер ипотеки вновь стал расти», — отмечается в сообщении.

Согласно данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй, средний размер выданных ипотечных кредитов по России за последний месяц вырос на 4,5%, в Татарстане — на 0,6%.

«Я думаю, что дальше роста не будет, а если будет, то незначительный», — отметил в беседе с ИА «Татар-информ» президент Гильдии риэлторов Татарстана Андрей Савельев.