Средний размер инвестпортфеля жителя Татарстана у брокера – 323 тыс. рублей

Суммарный портфель татарстанских розничных инвесторов по итогам третьего квартала 2021 года составлял 190 млрд рублей, сообщила пресс-служба Отделения Банка России по Татарстану – Национального банка по РТ.

Средний размер портфеля физического лица на брокерском обслуживании по состоянию на 1 октября 2021 года сократился на 12,3% по сравнению со вторым кварталом текущего года и составил 322,7 тыс. рублей, в доверительном управлении снизился на 8,1% – до 1,5 млн рублей.

Стоимость активов жителей республики, размещенных у брокеров, выросла на 2,8% – до 172,3 млрд рублей. В доверительном управлении находилось 16,9 млрд рублей, этот портфель вырос на 12,5%, как полагают специалисты отделения, благодаря маркетинговым акциям (кешбэк и бонусы за инвестиции).

«Уже более двух лет идет активный приток на финансовый рынок граждан без специальных знаний и навыков. И им предлагались в том числе сложные финансовые инструменты, особенности которых не всегда были ясны новичку. Теперь же такие продукты можно приобрести только после обязательного тестирования. Оно призвано защитить права и интересы неопытных инвесторов, которые должны принимать решения осознанно, понимать риски и последствия своих решений, чтобы не разочароваться результатом, делая первые шаги в инвестировании», - цитирует управляющего Отделением – Национальным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского ГУ Банка России Марата Шарифуллина пресс-служба.