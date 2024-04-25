Средний размер автокредита в Татарстане снизился до 1,36 млн рублей

Средний размер автокредита в Татарстане снизился на 2% или до 1,36 млн рублей по итогам марта, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

«Стоит отметить, что банки продолжают предоставлять кредиты на покупку автомашин, прежде всего, заемщикам „хорошего кредитного качества“, значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне. Так, среднее значение ПКР заемщиков по автокредитам составляет 685 баллов, а в сегменте крупных автокредитов (на сумму более 3 млн рублей) — 731 балл», – сообщил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Для сравнения – средний размер выданных в России автокредитов на новые автомобили и машины с пробегом снизился до 1,43 млн рублей. В феврале 2024 года этот показатель был на уровне 1,45 млн рублей.

Эксперты отмечают, что в 2023 году средний размер автокредита увеличивался, прежде всего, по причине роста цен на автомобили. В начале текущего года показатель стабилизировался.