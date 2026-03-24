Средний размер автокредита в России вырос до 1,52 млн рублей

Средний размер автокредита в феврале 2026 года вырос на 27,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,52 млн рублей против 1,2 млн рублей годом ранее. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро, данные приводит «ТАСС».

По сравнению с январем показатель увеличился на 2,1% – месяцем ранее средний размер автокредита составлял 1,49 млн рублей.

Среди 30 регионов-лидеров по объему автокредитования самые крупные средние суммы в феврале зафиксированы в Москве – 2,19 млн рублей, Московской области – 1,91 млн рублей, Санкт-Петербурге – 1,79 млн рублей, Ленинградской области – 1,71 млн рублей и Краснодарском крае – 1,61 млн рублей.

Наиболее заметный рост среднего размера автокредита по сравнению с февралем 2025 года показали Белгородская область – на 38,6%, Самарская область – на 36,2%, Москва – на 32,7%, Саратовская область – на 30,5% и Удмуртия – на 29,8%. Наименьшие темпы роста среди топ-30 регионов зафиксированы в Красноярском крае – 14,7%, Пермском крае – 16,2% и Кемеровской области – 18,4%.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что средний размер автокредита увеличивался до осени 2025 года, после чего в последние полгода стабилизировался на уровне около 1,5 млн рублей. По его оценке, такая динамика связана со снижением спроса на автокредиты из-за повышения утилизационного сбора и осторожной кредитной политики банков.