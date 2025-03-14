Средний прием врача обходится россиянам в 3,5 тыс. рублей: аналитика ВСК

Около 6-7 раз в год обращаются россияне за медпомощью. К такому выводу пришли в Страховом Доме ВСК, проанализировав обращения в компанию по ДМС за 2024 год. В среднем прием одного специалиста обошелся гражданам в 3,5 тыс. рублей. В топ востребованных врачей вошли терапевт, невролог и гинеколог – на них приходится порядка 40% от общего числа консультаций по ДМС.

Согласно оценке ВСК, на терапевта пришлось 18% обращений, на невролога – 11%, на гинеколога – 10%, оториноларинголога – 7%, а на гастроэнтеролога – 6%.

Реже всего среди узкопрофильных врачей россияне обращались к диетологам, трихологам, отоневрологам.

За медуслугами (диагностика, лабораторные исследования, операции и д.р.) граждане чаще обращались к стоматологам - 16% обращений. Основная их доля – 81% - приходится на стоматологические услуги, причем самыми востребованными стали такие виды работ, как восстановление зуба (19%) и лечение кариеса (14%). На консультацию к стоматологам приходится 19% обращений. Еще примерно 6,3% обращений по ДМС, как правило, приходится на заболевания сердечно-сосудистой системы. В этой области самими распространенными жалобами стали повышенное артериальное давление (63% из количества обращений).

Все чаще россияне выбирают врачебные консультации онлайн. Так, на Цифровую клинику - флагманский ДМС-сервис онлайн-консультаций и сопровождения пациентов, - в 2024 году пришлось 4% от общего количества обращений к врачам. Самые востребованные сервисы: консультации терапевтов (21,7% обращений) и дежурных терапевтов (12,2%). С каждым годом наши соотечественники все больше внимания уделяют психическому здоровью, на долю психологов пришлось 7,9% онлайн-консультаций.