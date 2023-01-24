Новостной охват редакций Татарстана вырос до рекордных 340 тыс. пользователей в сутки

Ни один регион России не может похвастаться такими показателям охвата аудитории в области масс-медиа, как Татарстан. Издания республики наращивают аудиторию как на традиционных сайтах, так и в социальных сетях, сообщил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

«Общее число подписчиков в соцсетях ведущих СМИ республики возросло до 7,5 млн. Это на четверть больше чем в прошлом году. Понятно, здесь много пересечений, поэтому цифры больше чем жителей, но и они будут только расти», – сказал Салимгараев на коллегии ведомства.

По его словам, в 2022 году рост посещаемости сайтов составил более 10%.

«Средний новостной охват в день всеми редакциями составляет порядка 340 тыс. уникальных пользователей из Татарстана, среднее количество новостей, выпускаемых редакциями ежедневно – три тысячи уникальных сообщений. Эти цифры тяжело оценить, но это показатель силы медиаповестки и интереса к событиям внутри республики. Ни один регион не может похвастать такими показателями. В этом заслуга всех работников нашей отрасли», – подчеркнул Салимгараев.