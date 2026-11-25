Средний лимит по новым кредитным картам в Татарстане за год вырос на 2,8% и в октябре 2026 года достиг 106,4 тыс. рублей. По этому показателю республика заняла десятое место среди 30 регионов – лидеров рынка розничного кредитования. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В октябре 2025 года средний лимит в Татарстане составлял 103,5 тыс. рублей. За месяц показатель по России также немного вырос – на 1%, до 108,2 тыс. рублей. Это произошло после четырех месяцев непрерывного снижения.

Самые высокие лимиты по новым кредитным картам зафиксировали в Москве – 146,6 тыс. рублей, Санкт-Петербурге – 131,7 тыс. и Московской области – 128,3 тыс. рублей. Татарстан расположился между Тульской областью (107,3 тыс. рублей) и Свердловской областью (106,1 тыс. рублей).

Сильнее всего за год средний размер лимитов вырос в Алтайском крае – на 13,6%, Кемеровской области – на 8,7% и Иркутской области – на 7,3%. В Москве показатель, напротив, снизился на 3,8%, в Нижегородской области – на 6,7%.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объяснил динамику осторожностью банков на фоне жесткой денежно-кредитной политики. По его словам, кредитные организации усиливают проверки заемщиков и ограничивают выдачу новых карт и размеры лимитов, уделяя особое внимание качеству кредитного портфеля. Он посоветовал заемщикам следить за своей кредитной историей.