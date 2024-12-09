Средний ипотечный чек в Татарстане уменьшился до 3,8 млн рублей

В Татарстане объем ипотечного кредитования за десять месяцев текущего 2024 года составил 159,8 млрд рублей, уменьшившись по сравнению с 2023 годом почти в 1,5 раза. Это следует из данных Центрального банка РФ. В октябре объем ипотек в республике снизился до 13,2 млрд рублей — это в 2,3 раза меньше, чем годом ранее.

Средний ипотечный чек тоже стал снижаться. Если в октябре 2023 года он составлял 3,9 млн рублей, то в этом году сократился до 3,8 млн. В 2019 году, перед запуском в стране программы льготной ипотеки под 8% годовых, кредит на покупку квартиры брали в среднем в размере 2 млн рублей.

«Сейчас ипотечный чек сократился в связи с тем, что среди этих 10–15% ипотечников все-таки есть те, кто берет обыкновенную, классическую ипотеку со ставкой 26-27%. Но этой категории клиентов нужны небольшие суммы, 1,5–2 млн. С учетом этого средний заем по ипотеке у нас снизился в среднем до 2,5–3 млн. Льготных программ очень мало, они сильно буксуют. Вот на днях, например, Сбер опять закрыл „семейку”, лимиты закончились», — объяснил «Татар-информу» вице-президент Гильдии риелторов РТ, управляющий партнер агентства «БЕСТ-недвижимость Казань» Андрей Савельев.

Подробнее о ситуации на рынке недвижимости за десять месяцев этого года читайте в материале «Спрос крайне низкий»: высокие ипотечные ставки обвалили рынок жилья в Татарстане.