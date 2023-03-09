Букет цветов в Казани вырос в цене на 8% по сравнению с прошлым годом

Средний чек за букет цветов в Казани увеличился на 8% к уровню прошлого года, до 2530 рублей. При этом число покупок снизилось год к году на 7%. Это следует из данных аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» (крупнейший оператор фискальных данных страны, который ежедневно обрабатывает 50–55 млн кассовых чеков с более чем 1,1 млн онлайн-касс в России).

За основу в «Чек Индексе» взяли данные за 1–8 марта 2023 и 2022 годов соответственно (в сетевой и несетевой рознице, а также в онлайн- и офлайн-кассах). При этом средний чек за букет цветов в среднем по России за это же время вырос на 11% к уровню аналогичного периода прошлого года, а число покупок снизилось год к году на 4%.

Букет тюльпанов в Казани подорожал на 7%, до 1180 рублей (число покупок выросло на 8%), роз — на 12%, до 1350 рублей (покупок стало 11% больше), а хризантем — на 8%, до 1090 рублей (число покупок увеличилось на 9%).

В среднем по стране эти цветы также подорожали, а интерес к ним увеличился — особенно вырос спрос на тюльпаны. Но в абсолютных ценах цветы в Казани стоили дороже.

Эксперты «Чек Индекса» в комментарии для «Татар-информа» напомнили, что в начале марта обычно наблюдаются пиковые цены на цветы. А в топ-покупок традиционно входят тюльпаны и розы.

«В числе факторов, повлиявших на цену и спрос, оказались прежде всего себестоимость цветов, а также приостановка работы или закрытие ряда несетевых торговых точек. В целом продажи в сетевых магазинах показали более высокие финансовые результаты. Благодаря развитию ecom-сферы, в этом году также заметно выросла доля интернет-продаж цветов. Средний чек покупки здесь выше на 20–30%, что также оказало влияние на общую ценовую картину», — объяснили в компании.