Общество 5 января 2026 14:19

Средний чек на детские товары в России в 2025 году составил 1,5 тыс. рублей

Средний чек на детские товары в России в 2025 году составил 1,5 тыс. рублей, показывает исследование «СберАналитики». На Татарстан пришлось 2,7% всех расходов по стране.

Больше всего россияне тратят на детскую одежду – в среднем одна покупка обходится в 2,2 тыс. рублей. Игрушки стоят дешевле – их средний чек составляет 1,3 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом суммы выросли примерно на 8%.

Активнее всего товары для детей покупают люди 35–44 лет – на них приходится почти половина всех расходов. Большинство покупок совершают женщины: 73% в магазинах детской одежды и 65% в магазинах игрушек. При этом мужчины за одну покупку тратят больше – на одежду их средний чек составляет 2,4 тыс. рублей, на игрушки – 1,5 тыс. рублей.

Траты растут перед началом учебного года и праздниками, а больше всего покупают семьи с доходом 30–50 тыс. и 70–100 тыс. рублей в месяц.

