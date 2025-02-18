Средние зарплаты в Лаишевском районе выросли до 84 тыс. рублей

Средняя заработная плата в Лаишевском районе Татарстана на конец прошлого года составила 84,5 тыс. рублей в месяц, что на 7% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил глава района Ильдус Зарипов на районной сессии по итогам 2024 года.

Зарипов также рассказал, что валовый территориальный продукт по итогам года составил 63 млрд рублей. Это на 1% больше, чем в 2023 году, а объем отгруженной продукции вырос на 27% – до 72,1 млрд рублей.

Инвестиции в основной капитал пока не до конца подсчитаны, но только по итогам 9 месяцев 2024 года превысили показатели за полный 2023 год.