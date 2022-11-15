Средние ставки по депозитам в российских банках выросли на 0,5 п.п.

По оценкам ВТБ, размер средних ставок по рублевым вкладам в крупнейших российских банках с начала октября вырос на 0,5 п.п. и достиг 7,2% годовых. Разрыв со средними ставками по накопительным счетам увеличился вдвое.

Несмотря на стабилизацию ключевой ставки ЦБ, банки в октябре-ноябре провели раунд повышения доходности по рублевым депозитам. В результате за полтора месяца средние ставки по срочным вкладам в крупных банках выросли до 7,2% годовых — на 0,5 п.п. Одновременно средняя доходность по накопительным счетам в этих банках снизилась на 0,5 п.п., до 5,1% годовых. В результате разница между средними ставками по депозитам и накопительным счетам выросла вдвое и достигла 2,1 п.п.

По оценкам ВТБ, портфель рублевых сбережений физлиц в российских банках за 2022 год вырастет на 8-10% к началу года и превысит 30 трлн рублей. ВТБ традиционно рассчитывает расти быстрее рынка — рублевый портфель классических пассивов на конец года составит более 4,3 трлн рублей, увеличившись на 18% к началу года.