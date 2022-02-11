Средние цены на подержанные автомобили в Казани выросли до 790 тыс. рублей

Средняя стоимость подержанного автомобиля в Казани за январь этого года увеличилась на 0,1% и составила 790 тыс. рублей. Это на 55% больше чем в первом месяце 2021 года, сообщает пресс-служба Авито авто.

«Большинство автопроизводителей продолжают поднимать цены на свои модели в условиях затянувшегося кризиса электронных автокомпонентов. Как следствие, цены растут как на новые автомобили, так и на автомобили с пробегом», – сообщил управляющий директор Авито авто Кирилл Вотяков.

Он добавил, что в наиболее выигрышном положении сейчас находятся продавцы ходовых моделей с пробегом, так как в условиях высокой конкуренции у них есть возможность выгодно продать свой автомобиль. Тем, кто планирует покупку автомобиля в ближайшем будущем, есть смысл тщательно подходить к выбору представленных на рынке предложений и руководствоваться принципом цена-качество.

Помимо роста цен, предложение на вторичном рынке автотранспорта в январе выросло на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На долю Казани в начале 2022 года пришлось 1,5% от общефедерального спроса.