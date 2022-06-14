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Культура
14 июня 2022  17:33
Наталья Рыбакова

Средневековый бой, венки и обереги: Иван Купала впервые пройдет в Зеленодольском районе

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Республиканский праздник славянской культуры «Иван Купала» 8 июля впервые пройдет в селе Ильинское Зеленодольского района Татарстана. Гости праздника научатся плести венки и изготавливать талисманы. Об этом рассказал сегодня начальник Управления культуры Зеленодольского района РТ Марат Мингазов на брифинге, прошедшем в режиме видеоконференции.

«Праздник начнется в 14 часов дня с мастер-классов по плетению венков, изготовлению оберегов, кукол, талисманов. Также будет организована ярмарка товаров декоративно-прикладного творчества. Планируем провести турнир по средневековому бою и фестиваль кузнечного мастерства. На празднике выступят фольклорные коллективы Донецкой народной республики и Республики Беларусь. В программе также спуск венков на воду, выступление театра огней и света. Мероприятие завершится большим хороводом вокруг костра», — проинформировал спикер.

Иван Купала — народный праздник восточных славян, посвященный летнему солнцестоянию и расцвету природы. Отмечающие его сейчас воссоздают традиционные купальские обряды: плетение венков, гадание на венках, украшение березы, зажигание костра и прыжки через него.

#иван купала
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