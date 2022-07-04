Средневековый антураж и национальные подворья: в Болгаре пройдет II фестиваль «Ага-Базар»

23 июля в Болгарском музее-заповеднике во второй раз состоится Международный этнокультурный фестиваль «Ага-Базар». Об этом «Татар-информу» сообщила замдиректора по развитию Болгарского музея-заповедника Лилия Сафина.

«Идет подготовка к фестивалю, который пройдет в средневековом антураже. Самой главной локацией станет стилизованный средневековый булгарский рынок „Восточный базар“ с торговыми рядами, где ремесленники представят изделия ручной работы. Однако главный средневековый рынок Болгара был представлен не только продажей, но и развлечениями в том числе. Люди приходили не только что-то купить, но и себя показать», — поделилась собеседница агентства.

В этот день будут открыты национальные подворья с гастрономической выставкой-продажей, а также площадки, на которых выступят творческие фольклорные коллективы, состоятся мастер-классы по народным ремеслам, интерактивные программы.

Отдельное внимание будет уделено детской площадке, на которой, помимо игр и забав, будет организована сцена: здесь состоятся гала-концерт и награждение Республиканского фестиваля детских фольклорных коллективов «Звонкая капель».

В Год культурного наследия, объявленный Президентом РФ Владимиром Путиным, акцент будет сделан на быт, национальную одежду и кухню народов Поволжья. На площадке состоятся выступления самодеятельных коллективов из Татарстана и близлежащих регионов. Отдельно будут представлены гастрономические ряды с исторической кухней народов Поволжья.