Средневековые бои, этно-fashion и джаз: как развлечься в Татарстане в августе

Последний месяц лета в Татарстане обещает быть богатым на культурные события как в Казани, так и в других городах республики. Туристов ждут выставки, исторические реконструкции и даже фестиваль церковных звонарей. Что посетить и как развлечься в августе – в материале «Татар-информа».

В Казани стартовал II Этно-fashion фестиваль «Стиль жизни – культурный код», на набережной Кабана работает этномаркет Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Этно-fashion и джаз в Казани

Как сообщила журналистам министр культуры РТ Ирада Аюпова, в Казани 2 августа стартовал II Этно-fashion фестиваль народного творчества и декоративно-прикладного искусства «Стиль жизни – Культурный код».

Уже сейчас на Набережной озера Кабан работает этномаркет, в Нацгалерее «Хазинэ» проходит выставка «Наследие и традиции», а в стенах Казанского Кремля – фестиваль музыкального этнического наследия народов России.

На fashion-показах свои работы в этнотематике представят 30 дизайнеров из разных стран Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Этнофестиваль “Стиль жизни – Культурный код” продлится до 14 августа. В нем поучаствуют более 300 организаций народно-художественных промыслов, мастеров декоративно-прикладного искусства, ремесленников, дизайнеров и модельеров из регионов России, а также шести стран СНГ и Азии», – рассказала Аюпова.

Со 2 по 5 августа в рамках фестиваля в Казанском Кремле пройдут fashion-показы, где свои работы в этнотематике представят 30 дизайнеров из 24 регионов России и шести стран СНГ.

Концерты фестиваля «JAZZ в усадьбе Сандецкого» пройдут 4, 11 и 19 августа Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Концерты XVI Международного фестиваля импровизационной музыки «JAZZ в усадьбе Сандецкого» пройдут 4, 11 и 19 августа в 19.00. Он проводится в формате oper-air с 2006 года.

4 августа выступят Антон Баронин & ORCHESTRA 2.0 и Юлиана Рогачева, 11 августа – Мариам Мерабова, Этери Бериашвили, Катерина Балыкаева и проект MIRAIF, а 19 августа – Вадим Эйленкриг и CREW.

«В этом году отмечается 75 лет со дня возвращения Олега Лундстрема в Советский Союз и прихода джаза в нашу республику. Этот фестиваль уже очень полюбился жителям и гостям Татарстана», – пояснила Аюпова.

Фольклорный фестиваль и оружейная коллекция дворян Шереметевых в Казанском Кремле

В Национальной галерее «Хазинэ» на август запланировано несколько знаковых выставок.

В стенах Казанского Кремля можно будет посетить как действующие экспозиции, так и новые выставки, которые откроются в августе Фото: kzn.ru

3 августа откроется экспозиция «Я жив», посвященная памяти заслуженного художника России, народного художника Татарстана и лауреата Тукаевской премии Шамиля Шайдуллина. По словам Ирады Аюповой, это один из самых ярких представителей художественной школы не только нашей республики, но и всей страны.

19 августа в галерее «Хазинэ» откроется фотовыставка Фарита Губаева, а 26-го числа – выставка Фирината Халикова к 65-летию автора.

В выставочном зале «Манеж» до 11 сентября проходит выставка «Дворянский род князей Юсуповых» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

При этом целый ряд выставок продолжает работать в стенах Казанского Кремля. Еще с 23 февраля по 20 ноября работает экспозиция «Золотой век фламандского искусства», с 31 мая по 9 октября в Музее Пушечного двора – «Оружейная коллекция дворян Шереметевых» из фондов Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника, в Музее исламской культуры проходит выставка «Ислам на почтовой открытке. Из коллекции Низами Ибрагимова» с 17 июня по 30 сентября, с 30 июня по 18 сентября в Музее истории государственности татарского народа и Республики Татарстан работает выставка «Сокровища Приобья», а с 26 июля по 11 сентября в выставочном зале «Манеж» проходит выставка «Дворянский род Князей Юсуповых».

С 28 по 29 августа пройдет XIV Всероссийский фестиваль татарского фольклора «Тугэрэк уен» Фото: © «Татар-информ»

На территории Казанского Кремля с 28 по 29 августа пройдет XIV Всероссийский фестиваль татарского фольклора «Тугэрэк уен», который соберет более 30 фольклорных коллективов и исполнителей из регионов России.

«В фестивале поучаствуют 30 фольклорных коллективов из разных регионов России. Это единственный фестиваль в стране, посвященный исключительно аутентичному фольклору татар», – прокомментировала Ирада Аюпова.

Фестиваль средневекового боя и опера под открытым небом «Кара Пулат» в Болгаре

Одним из центральных событий в августе в Татарстане станет Международный фестиваль средневекового боя «Великий Болгар», который пройдет с 13 по 14 августа. Жители и гости республики смогут посмотреть на исторические реконструкции боев Волжской Булгарии, посетить мастер-классы по средневековым ремеслам и поучаствовать в турнире стрельбы из лука.

Фестиваль средневекового боя «Великий Болгар» пройдет с 13 по 14 августа Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы расширили боевые площадки. Раньше это были только сражения пеших воинов, закованных в латы, XII-XV веков и конные воины. А сейчас мы добавили площадки, посвященные Волжской Булгарии, Руси и Золотой Орде». Там будут проходить более приближенные к истории сражения. С 2020 года у нас добавилась еще и площадка средневекового фехтования, где сражаются по правилам XVI-XVII веков», – пояснил исполнительный директор компании «Путешествие в прошлое» Алексей Кокурин.

По его словам, на фестиваль съедутся лучшие ремесленники со всей страны, поэтому запланировано более 120 средневековых и современных мастер-классов.

В программе – реконструкция боев, мастер-классы по средневековым ремеслам и турнир стрельбы из лука Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Можно будет увидеть, насколько Средневековье яркое. Будет представлена одежда людей, которые жили в период существования Волжской Булгарии, Золотой Орды. Зрители увидят, насколько эти костюмы богатые и отличаются от одежды простых средневековых воинов», – добавил Кокурин.

В преддверии фестиваля, 12 и 13 августа, в Болгаре покажут оперу под открытым небом «Кара Пулат», действие которой происходит как раз в этих местах. В основу сюжета положена татарская легенда о двенадцати девушках, которые были сожжены воинами Тамерлана.

В Болгаре покажут оперу под открытым небом «Кара Пулат», действие которой происходит как раз в этих местах Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В дни постановки оперы “Кара Пулат” будут организованы сидячие места, дополнительные пункты питания, санитарные зоны. А для детей будет организован квест для детей по тематике оперы, который будет называться “Тропа батыра”, победителям которого вечером вручат ценные призы», – заявил директор Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Рамиль Зиганшин.

Спасская ярмарка и Фестиваль колокольного звона в Елабуге

Еще одно знаковое для Татарстана мероприятие месяца – Спасская ярмарка, которая пройдет с 5 по 7 августа в Елабуге. Здесь можно будет посетить торговые ряды с разными товарами от ремесленников, а также послушать выступления именитых артистов и звонарей.

Спасская ярмарка развернется с 5 по 7 августа в Елабуге Фото: © «Татар-информ»

«Мастеровой двор состоится на площади имени Ленина в Елабуге, исторической части города. Там будут представлены работы 32 мастеров прикладного искусства. Они проведут девять бесплатных мастер-классов», – сообщила директор Елабужского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Гульзада Руденко.

Кроме того, на ярмарке состоится традиционный Фестиваль родовых поместий. На него приедут порядка 15 представителей родовых поместий из близлежащих регионов России. Они расскажут об их быте и традициях.

Вместе с ярмаркой в Елабуге будет проводиться Фестиваль колокольного звона, который соберет порядка 80 звонарей из 42 регионов России, 12 мультиинструменталистов и 12 фольклорных коллективов.

Вместе с ярмаркой в Елабуге будет проводиться Фестиваль колокольного звона Фото: © Татар-информ»

«Все три дня фестиваля будут проводиться большие звон-концерты, где мы расскажем о звонарях, слушаем их выступления. Также мы ожидаем выступления именитых артистов. Это было самым посещаемым местом на ярмарке, особенно среди детей», – заключила Руденко.

Раскраска дебаркадера и открытый турнир по стрельбе из лука в Свияжске

На острове-граде Свияжске 7 августа стартует «Том Сойер Фест», который направлен на восстановление исторической среды, особенно деревянных домов, не являющихся объектами культурного наследия. Особенностью его в этом году станет то, что каждый желающий сможет поучаствовать в раскраске дебаркадера 1969 года постройки.

На «Том Сойер Фесте» каждый желающий сможет поучаствовать в раскраске дебаркадера 1969 года постройки Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Мы все вместе будем красить волжский дебаркадер. Это очень интересная акция, где можно будет продемонстрировать и свои творческие способности. Мы дадим этому объекту 1969 года постройки новую жизнь», – отметила министр культуры РТ Ирада Аюпова.

Кроме того, 7 и 8 августа пройдет VIII театральная лаборатория «Свияжск АРТель», где можно будет посмотреть постановки, посвященные наследию города и его традициям.

7 и 8 августа пройдет VIII театральная лаборатория «Свияжск АРТель» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

28 августа пройдет открытый турнир по стрельбе из традиционных луков «Стрелы Свияжска».

«Можно будет сначала поиграть в пейнтбол, а когда уже научились пуляться красками, пострелять еще и из лука», – заключила Аюпова.