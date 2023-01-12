Среднему жителю Казани для адаптации на новом рабочем месте требуется почти два месяца
Среднестатистическому обитателю столицы Татарстана для адаптации на новом месте работы требуется 58 дней. Он немногим отличается от среднестатистического россиянина, у которого этот процесс занимает чуть больше времени — 60 дней. Это следует из данных опроса, проведенного сервисом SuperJob.
По личным оценкам респондентов из Казани, каждому четвертому из них (25%) для адаптации на последнем месте работы потребовался месяц, тогда как 19% сумели стать «своими» уже через неделю. А 16% опрошенных и вовсе заявили, что им удалось влиться в новый коллектив и понять рабочие задачи за один день.
Впрочем, столько же казанцев признались, что на привыкание к новой работе у них ушло три месяца. У 9% адаптация заняла полгода, у 5% — год, а еще 2% и на момент проведения опроса не чувствовали себя «своими» в компании.
Данные в целом по стране отличаются, но не слишком. Так, 24% россиян на адаптацию потребовался месяц, а 22% — неделя. День потребовался на привыкание 13% жителей РФ, тогда как три месяца потратили на это те же 13%.
При этом в Казани, как и в России в целом, молодежь до 24 лет адаптируется на новом рабочем месте гораздо быстрее старших коллег. Молодые люди тратят на это 46 дней в столице РТ и 42 в среднем по стране. Зато представители следующей возрастной категории, от 25 до 34 лет, в Казани оперативнее среднестатистических россиян: на привыкание у них уходит 63 дня против 70.
Вместе с тем женщины повсюду привыкают к новым условиям труда немного медленнее мужчин: в среднем за 62 дня против 54 в Казани и за те же 62 дня, но против 58 в среднем по РФ.
Из представителей 30 популярных профессиональных групп наиболее адаптивны охранники (на привыкание у них уходит 26 дней), водители (33), производители работ (34), кладовщики (36) и квалифицированные рабочие (38). Медленнее всего к новому месту работы привыкают программисты (в среднем они тратят на это 111 дней), аналитики (105), главные бухгалтеры (97), врачи (96) и HR-менеджеры (88).
Опрос проводился в 575 населенных пунктах всех федеральных округов, включая Казань, с 28 ноября 2022 по 9 января 2023 года. Его участниками стали 3 тыс. экономически активных россиян.