Среднемесячная зарплата в сельхозотрасли Татарстана за год выросла на 20%

Среднемесячная зарплата в сельскохозяйственной отрасли Татарстана за десять месяцев выросла на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Однако, несмотря на это, в отрасли по-прежжнему нее хватает рабочих рук, сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марсель Махмутов.

«Сфера АПК по-прежнему продолжает испытывать значительный недостаток квалифицированных работников. Однако без достойной зарплаты невозможно решить проблему кадрового обеспечения. За десять месяцев среднемесячная зарплата в отрасли составила 38 тыс. 330 рублей», – рассказал он на заседании Высшего совета Республиканского общественного движения «Татарстан – новый век» – «Татарстан – яңа гасыр».

При этом, по словам Махмутова, зарплата сельскохозяйственных работников остается на уровне 76% в среднем по экономике. В числе передовиков по заработной плате числятся районы с высокотехнологичными комплексами – Зеленодольский, Бугульминский, Тукаевский. Но ее уровень в отрасли зависит и от отстающих районов, в числе которых Агрызский, Рыбно-Слободский, Спасский, Апастовский, пояснил замминистра.

«Важно удержать людей на селе, создавая им достойные условия для проживания и проведения досуга», – заключил он.