Среднемесячная зарплата в сельхозотрасли Татарстана достигла 70 тыс. рублей

В Татарстане по итогам десяти месяцев 2025 года средняя заработная плата работников сельскохозяйственных организаций достигла 70 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров, передает пресс-служба Раиса РТ.

Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 23%.

Министр отметил, что за последние пять лет оплата труда в сельской местности увеличилась более чем вдвое, однако текущие темпы роста все еще недостаточны для обеспечения полной эффективности отрасли. По его словам, повышение производительности напрямую связано с качественной мотивацией работников.

Марат Зяббаров также подчеркнул значительную роль государственной поддержки. В 2025 году объем господдержки агропромышленного комплекса составит 16,7 млрд рублей. Эти меры позволяют повысить отдачу от каждого рубля, вложенного в сельхозпроизводство, и способствуют устойчивому развитию отрасли.

От имени сельских тружеников министр выразил благодарность Раису Татарстана Рустаму Минниханову за внимание к развитию аграрного сектора и сельских территорий.