Среднемесячная зарплата в АПК Татарстана выросла на 24%

По итогам первого квартала 2024 года среднемесячная зарплата в сельском хозяйстве Татарстана достигла 47 924 рубля. В сравнении с показателями 2023 года она выросла на 24%, заявил на совещании в Доме Правительства РТ глава Минсельхозпрода республики Марат Зяббаров.

Как сообщает пресс-служба руководителя РТ, провел совещание Раис Татарстана Рустам Минниханов, в работе приняли участие Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и Премьер-министр республики Алексей Песошин.

По словам министра, динамика по районам позитивная. Так, в Мамадышском районе зарплаты аграриев составили порядка 68 тысяч рублей (+28%). В полтора раза увеличил показатель и Алькеевский район. Как отметил Зяббаров, на рост средних заработных плат в районах влияют отдельные хозяйства — к примеру, в Мамадышском — это АПК «Продпрограмма», а в Алькеевском — «Хузангаевское».