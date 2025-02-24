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Экономика 24 февраля 2025 16:38

Среднемесячная заработная плата в Зеленодольском районе РТ выросла на 22%

Среднемесячная заработная плата в Зеленодольком районе Татарстана выросла на 22% и теперь составляет 65 тыс. рублей. Однако, несмотря на рост, в секторе малого бизнеса всё еще встречаются случаи использования «серых» схем, когда зарплата выплачивается в конвертах. Об этом на отчетной сессии доложил глава района Михаил Афанасьев. В мероприятии принимает участие Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

«Поручаю исполнительному комитету совместно со специалистами налоговой службы и прокуратуры провести балансовые комиссии на предприятиях с низкой заработной платой», – заявил Афанасьев.

Базовые предприятия промышленности, такие как заводы имени Серго и Горького, проектно-конструкторское бюро и машиностроительный завод, продолжают работать стабильно, внося значительный вклад в экономику района, добавил руководитель муниципалитета.

#Зеленодольский район РТ #рост зарплат
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