«Их единицы в мире»: L’arte del arco в Казани удивил зрителей старинными инструментами

В казанском Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева состоялось открытие одиннадцатого весеннего международного фестиваля L’arte del arco. Событие традиционно организуется Казанским камерным оркестром La Primavera и дирижером Рустемом Абязовым.

Фото: пресс-служба оркестра

Фестиваль вновь порадовал гостей выдающимися исполнителями. Так, в первый день на сцене выступили российская солистка Елена Корженевич, виолончелист Александр Гулин и музыкант из Таджикистана Джовидон Хасанов.

«В этом году зрители услышат совершенно другой спектр струнных инструментов — от старинных, этнических струнно-смычковых до современных», – поделился с корреспондентом «Татар-информа» художественный руководитель L’arte del arco Рустем Абязов. – На концертах будут представлены две виолы — виола д’амур, виола да гамба, а также барочные виолончели и скрипки. Все эти инструменты отличаются от того, к чему привыкли слушатели. К тому же будут продемонстрированы и этнические музыкальные инструменты — среднеазиатский гиджак, казахский кылкобыз, китайская эрху. Также на одном из концертов запланирована игра на электроскрипке».

«Это совершенно новая концепция. Я давно об этом мечтал. Мы обычно показывали нашим зрителям привычные музыкальные инструменты, такие как скрипка, альт, виолончель, контрабас. В этом году мы решили показать старинные струнно-смычковые инструменты, которые в Казани никогда не звучали. Их в целом

единицы в мире. Редко бывают и исполнители в этом музыкальном направлении, а это целая школа. Для гостей музыка будет в новинку. Чтобы постичь все фестивальное многообразие, необходимо побывать на всех концертах. Мы удивим богатым разнообразием превосходной музыки, неповторимым звучанием самых разных струнно-смычковых инструментов», – рассказал он. В последующих днях в программе примут участие солист из Китая Чжоу Чжень Чжен, француз Марк Дробинский, а также российские музыканты.

Фото: пресс-служба оркестра

Абязов подчеркнул, что программа фестиваля сложилась интересная и неповторима, зрителей ожидает много блестящих молодых исполнителей. По его словам, перед этническими исполнителями ставится особая задача — попробовать сыграть на инструменте классическое произведение.

«Когда мы продумываем программу перед очередным фестивалем, хотим, чтобы как можно больше интересных и талантливых музыкантов на нем присутствовали, в частности из разных стран. У нас есть друзья, которые по два-три раза к нам приезжали, тот же Марк Дробинский, Граф Муржа. Таких немного, но у нас есть постоянные исполнители. Слушаем записи, отзывы других музыкантов, намечаем себе интересных исполнителей. К нам приезжал „король цыганской скрипки“ — Роби Лакатоша, фантастический американский скрипач — Жиль Апап. Это всемирные звезды, которых нам удалось пригласить на фестиваль», – пояснил Абязов, отметив, что сейчас фестиваль старается давать дорогу молодым и представлять их мастерство на широкую публику.

Открыл программу исполнитель исторического инструмента виолы да гамба, солист российского оркестра Pratum integrum Александр Гулин.

Фото: пресс-служба оркестра

«В прошлом году приезжал оркестр Pratum integrum, и после этого в качестве солиста меня пригласил Рустем Юнусович сыграть произведение на барочных инструментах. Это первое в России предложение, сыграть виолу да гамба с оркестром. Не так часто встречаются подобные концерты, да и играют на этом инструменте тоже довольно немного людей. Гамба — это как раз таки тот инструмент, который ушел от нас на какое-то время и заменился скрипками, соответственно, это редкое сочетание — виольное семейство играет вместе со скрипками», — поделился Александр Гулин.

Он признался, что сочетание инструментов нестандартное, поэтому первое время было трудно сделать комбинирование мелодий. Но талантливые ребята под руководством Рустема Абязова нашли то самое «единение звуков».

«Это стилистически воспринимается по-разному. Мы нашли микс: барочная манера, специфика инструмента и ребята оркестра. Получилось особое звучание, новый тембр, красивое сочетание исполнения. Все соединилось», — заключил музыкант.

Затем на инструменте гиджак выступил юный солист Джовидон Хасанов. Он порадовал публику таджикской народной мелодией «Ироки Дарвоз».

Второе отделение удивило эксклюзивной программой — испанская народная сюита в исполнении Елены Корженевич. Затем солистка преподнесла зрителям следующий подарок — фантазии на темы из оперы Ш.Гуно «Фауст».

Заключительным сюрпризом для гостей стал дуэт современной скрипки и старинной виолончели в исполнении Елены Корженевич и Александра Гулина. Исполнительница предложила партнеру сыграть на бис. Получилась своеобразная импровизация от двух солистов на двух абсолютно разных инструментах.

В рамках проекта будет проведено пять концертов. Они пройдут в Казани, Нижнекамске и Набережных Челнах.

Солисты дадут бесплатные мастер-классы для воспитанников детских музыкальных школ Казани, которые пройдут на базе оркестра.