Среди жителей Казани подработка есть у каждого четвертого

У 25% жителей столицы Татарстана есть работа по совместительству, причем они всё чаще не скрывают факт наличия подработки на основной работе. Это следует из опроса, проведенного сервисом SuperJob среди работающих казанцев и менеджеров по персоналу с 25 июня по 3 июля.

Примерно три четверти подрабатывающих горожан (19% респондентов) не скрывают этот факт от работодателя. Впрочем, 6% опрошенных всё же предпочитают делать это втайне.

Не делающие секрета из своей подработки объясняют такое поведение отсутствием запретов со стороны компании и правом распоряжаться свободным временем по своему усмотрению. Напротив, тайные совместители опасаются негативной реакции руководства и коллег.

О том, что на основной работе знают о совместительстве, чаще всего признаются респонденты в возрасте от 35 до 44 лет (26%). Скрывающих подработку от работодателя больше всего среди опрошенных моложе 34 лет (5%).

Стоит отметить, что почти каждый третий работодатель (32%) на самом деле не одобряет ситуацию, когда штатные работники трудятся в других местах на условиях совместительства. По их мнению, рано или поздно чрезмерная загруженность сказывается на качестве работы.

Нейтрально к подработкам относятся 48% работодателей, а каждый седьмой (14%) даже приветствует их — разумеется, при условии, что они не мешают выполнению основных обязанностей.