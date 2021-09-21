Среди заболевших Covid-19 в Нижнекамске 95% не были привиты

95% пациентов в Нижнекамском районе РТ, которые проходят лечение в ковид-госпитале, — это непривитые жители города и раойна. Заболевание у них проходит в более тяжелой форме. Об этом на деловом понедельнике заявил мэр Нижнекамска Айдар Метшин.

«Приоритетными задачами остаются вакцинация и формирование массового коллективного иммунитета. Беременные женщины, будущие мамы, наше старшее поколение сейчас требуют особого внимания в борьбе с коронавирусом в профилактической работе по вакцинации. С заражением Covid-19 может столкнуться каждый, но те, кто прошел вакцинацию, переносит заболевание в легкой форме. Я призываю прививаться как от новой коронавирусной инфекции, так и от сезонного гриппа, чтобы сохранить здоровье близких людей», — отметил Метшин.

По данным на 21 сентября первый этап вакцинации прошли 84 562 человека, вакцинировались полностью 78 196 человек.

С начала пандемии в Нижнекамском районе зарегистрировано 883 случая Covid-19, в госпитале лечение продолжают получать 249 пациентов, выздоровели за весь период 661 человек.