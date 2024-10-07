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Среди работников казанских вокзалов полицейские обнаружили нелегальных мигрантов
Среди работников двух казанских вокзалов полицейские обнаружили восемь нелегальных мигрантов.
Как сообщает МВД России по Татарстану, приезжие работали в России без разрешительных на то документов. Они нарушили правила въезда в РФ, потому что прибыли в страну под видом туристов.
На нелегалов составлены административные протоколы. Будет решаться вопрос о выдворении мигрантов за пределы России.
Работодатели будут привлечены к административной ответственности.
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