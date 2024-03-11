Среди проголосовавших на избирательных участках Татарстана разыграют три Lada Vesta

Среди проголосовавших на избирательных участках Татарстана в дни выборов Президента Российской Федерации 15, 16 и 17 марта будут разыграны три автомобиля Lada Vesta. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева.

Она напомнила, что традиционно в дни выборов в регионе «в целом работают образовательные учреждения, учреждение культуры и спорта», а 2024-й к тому же, подчеркнула она, объявлен Указом Президента России Годом семьи. В этой связи девизом выборов в этом году в Татарстане стал слоган «Всей семьей на выборы».

«Приглашаем всех на избирательные участки в учреждения культуры – все семьей на выборы! В конце февраля стартовал тематический фотоконкурс. Когда вы проголосовали на участке, нужно получить браслет проголосовавшего, сфотографироваться с ним всей семьей около избирательного участка и разместить фото в соцсети ВКонтакте с 8 часов утра 15 марта до 20 часов 17 марта с двумя хештагами #всейсемьейнавыборы и #татарстаналга в группе сообщества “Татарстан Алга”», – рассказала Фазлеева.

Розыгрыш трех автомобилей Лада Гранта среди разместивших фото избирателей будет проходить в три этапа. Случайным выбором первого обладателя машины определят 15 марта в 21.00 в группе во «ВКонтакте» «Татарстан Алга», следующего – 16 марта, в том же паблике также в 21.00. Третьего счастливчика определят и назовут в прямом эфире ТНВ 17 марта в 20 часов 10 минут, в этот же вечер первым победителям розыгрыша планируют вручить ключи от их выигрыша в прямом эфире канала.

Шанс выиграть автомобиль, заверила Фазлеева, имеют все участники фотоконкурса, независимо от количества персон на фото, поскольку победителей определит именно случайный выбор, а не критерии численности семьи, креативности снимка, оценка членов жюри и т.д.

«Дни голосования будут посвящены теме семьи, семейной традиции, актуализации семейных ценностей», – подчеркнула Лейла Фазлеева.

Только в Казани в дни выборов Президента РФ, со своей стороны рассказал руководитель Аппарата исполнительного комитета Казани Булат Алеев, будут работать 466 избирательных участка. Из них 31 в местах временного пребывания избирательных участков. Практически все избирательные участки Казани оснащены видеокамерами с онлайн-трансляцией происходящего, а также металлодетекторами. В обеспечении порядка на участках будут задействованы правоохранительные органы.

«Наша задача – обеспечить равные и безопасные условия для всех избирателей. На случай ЧС у нас предусмотрены автобусы, которые могут быть избирательными участками», – подчеркнул Алеев.

Всего, сообщил он, в Казани 927 521 потенциальный избиратель. И до конца дня 11 марта на сайте Госуслуг «буквально в два клика», по словам Алеева, можно еще успеть подать электронное заявление о голосовании не на своем территориальном участке, а на участке по месту фактического пребывания.

В столице Татарстана на 20 самых крупных объектах с избирательными участками в дни выборов, отметил он, будут организованы специализированные мастер-классы, подвижные эстафеты как раз для семейного посещения и сопутствующего выборам семейного времяпрепровождения. На 170 объектах пройдут ярмарки по сниженным на 20-25% от рыночных ценам. Здесь же может будет приобрести по сниженным ценам бытовую химию от известного казанского завода-производителя.

Кроме того на некоторых избирательных участках будут работать пункты здоровья, организованные совместно с Минздравом Татарстана. Здесь все желающие смогут бесплатно измерить давление, сделать ЭКГ и получить консультацию терапевта. Причем, уточнил спикер, обратиться к медикам на таких участках смогут и избиратели из других территориальных прикреплений.

Главным бонусом для проголосовавших он назвал фестиваль на «Ак Барс Арене», название которого созвучно слогану выборов этого года, – «Всей семьей на выборы». По браслетам, полученным на избирательных участках, фестиваль 17 марта смогут посетить все желающие с 12 до 21.30. Для исполнивших гражданский долг споют Салават, Гузель Уразова, Ваня Дмитриенко, Хабиб и Хор Турецкого.

15, 16 и 17 марта по браслету, выданному на избирательном участке, также можно быть будет бесплатно пользоваться любым общественным транспортом.

Для тех, кто не сможет прийти на концерт в Ак Барс Арене, канал ТНВ 17 марта будет проводить большой онлайн-тв-марафон. С 8 до 22 часов в прямой эфир будут приходить известные и не очень гости с семьями, в том числе многодетные родители, будут осуществляться прямые включения с Ак Барс Арены и т.д.

«Мы познакомимся с семьями, будем поздравлять молодоженов и угадывать пол ребенка… А после 20 часов на ТНВ 17 марта будет идти только трансляция концерта с АК Барс Арены», – анонсировала заместитель генерального директора по информационному вещанию ТРК «Новый Век» Светлана Кадырова.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).