«Среди проектов нет второстепенных»: в Казани благоустроят еще 6 общественных пространств

В этом году в Казани проведут благоустройство шести общественных пространств, работы по четырем из них начались еще в прошлом году. Об этом на деловом понедельнике рассказал председатель Комитета внешнего благоустройства Казани Игорь Саляхутдинов.

Работы предполагают как создание новых пространств, так и обновление уже существующих площадок, сообщил Саляхутдинов. По его словам, речь идет о работах в парке «Сад рыбака», Юнусовской площади, Голубом озере, парке у ЖК «Светлая долина», о входной группе парка им. Горького, а также бульваре по улице Серова.

Слова докладчика дополнил мэр Казани Ильсур Метшин, подчеркнув важность проводимой работы по благоустройству.

«Тот случай, когда из шести перечисленных проектов нет второстепенных. Нам предстоит в этом году реализовать достаточно сложные инфраструктурные объекты», – резюмировал мэр Казани.