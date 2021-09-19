Андрей Кондратьев: «Среди поступающих жалоб в ЦИК РТ много „пустых“ обращений»

Явка на думских выборах в Татарстане к полудню перевалила за 65%, в Центризбиркоме РТ идет активная работа по обращениям граждан. Что показывают проверки и сколько фейков удалось разоблачить, - в обзоре ИА «Татар-информ».

Андрей Кондратьев: «Мы стараемся в максимально короткие сроки ответить на все эти заявления»

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«К 12 часам проголосовали более 65% татарстанцев»

Как сообщил председатель Центризбиркома РТ Андрей Кондратьев, по состоянию на 12 часов явка татарстанских избирателей на думских выборах составила 65,5%.

«В Татарстане продолжается голосование. По данным системы ГАС «Выборы» явка на 12 часов составляет 65,5% от общего количества избирателей, которых у нас 2 млн 931 тыс. 929 человек», - рассказал Кондратьев на площадке Единого информационного центра.Он напомнил, что в 14 часов дня произойдет окончание приема заявлений по голосованию на дому.

Андрей Кондратьев также сообщил, что в ЦИК Татарстана продолжают поступать обращения от граждан, касающися хода голосования. По каждому из них проводится проверка.

«Количество интернет-обращений в ЦИК РТ кратно возросло к обеду. Мы стараемся в максимально короткие сроки ответить на все эти заявления. Жалоб на нарушения избирательного законодательства в ЦИК РТ не поступало, мы отслеживаем все эти сигналы», - заключил Андрей Кондратьев.

По данным системы ГАС «Выборы» явка на 12 часов составляет 65,5% от общего количества избирателей, которых у нас 2 млн 931 тыс. 929 человек Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Много жалоб, не имеющих под собой основания и фактов»

По словам Кондратьева, Центризбирком РТ продолжает активную работу с обращениями граждан. Итоги оперативных проверок показывают, что в большинстве случаев заявления не имеют под собой существенных оснований.

«Мы отслеживаем все сигналы. Часть из них мы уже отработали с помощью выездных групп. Мы понимаем, что во многом это «пустые» обращения – они не содержат оснований, фактов. Но еще часть обращений у нас находится в работе», - пояснил Кондратьев.

По его словам, с утра до полудня по горячей линии ЦИК РТ поступило более 100 звонков.

«Наши избиратели ставят разные вопросы. Реагировать нужно на любой из них, в том числе и письменно. Для сравнения, во время прошлой избирательной кампании в Единый день голосования поступило порядка 250 звонков по горячей линии», - резюмировал Андрей Кондратьев.

Александр Малькевич: «Количество фейковых сообщений по отношению к общему количеству составляет порядка 90%» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Александр Малькевич: в России выявили 10 тыс. фейков о нарушениях на выборах

За первые два дня голосования по всей России было зафиксировано 10 тыс. фейковых сообщений о нарушениях при проведении выборов в Госдуму РФ. Такую статистику озвучил первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

«Количество фейковых сообщений по отношению к общему количеству составляет порядка 90%», — отметил эксперт, выступив по видеосвязи в Едином информационном центре.

По его словам, мониторинг показал, что едва ли не главными источниками фейков становятся две крупные организации — признанное иноагентом движение «Голос» и КПРФ. В этом же направлении активно работают зарубежные «фейковые фермы», которые прицельно бьют по Москве и Санкт-Петербургу.

В заключение Малькевич добавил, что в основном в качестве фейковых сообщений используются видеоматериалы предыдущих лет.

Сария Сабурская: «Обращения в основном технического характера. К примеру, было обращение, что на участке члены УИК сидят без масок, нарушая санитарные нормы» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Омбудсмен Татарстана приняла 70 обращений на горячую линию о выборах

Обращения, касающиеся проведения думских выборов в эти дни поступают и в Аппарат Уполномоченной по правам человека, председателя проектного офиса «Центр управления регионом» в РТ Сарии Сабурской. По ее словам, на горячую линию поступило уже более таких 70 звонков.

«Это обращения в основном технического характера. К примеру, было обращение, что на участке члены УИК сидят без масок, нарушая санитарные нормы. Мы тут же посредством видеосвязи вышли на эти участки, информация не подтвердилась. Еще был звонок о том, что на одном из избирательных участков якобы на кабинках нет занавесок, голосование проходит в открытом доступе. Данное сообщение не подтвердилось. Также звонившие интересовались, на каком участке они могут проголосовать и где находится данный участок, были вопросы и по спискам избирателей», — сказала она.

Горячая линия работает с 9 сентября. Буквально сегодня в Аппарат уполномоченного по правам человека в РТ поступило обращение от жительницы Татарстана, у которой заболел ребенок, поднялась температура. Для женщины будет организовано голосование на дому.

В целом сотрудники Аппарата уполномоченного по правам человека в РТ совместно с общественными помощниками посетили более 200 избирательных участков. Они проверили организацию санитарных норм и работу общественных наблюдателей.

Тимур Какохо: «Наблюдатели в режиме реального времени все фиксируют, выкладывают, а мы взаимодействуем с ними» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Тимур Какохо: За день эксперты проверяют порядка 20 сообщений о возможных нарушениях

За время думских выборов в ассоциацию «Независимый мониторинг по Республике Татарстан» поступила информация о 20 возможных нарушениях за сутки. При этом проверки специалистов не подтвердили ни одно из них, рассказал глава исполкома татарстанского отделения Ассоциации юристов России Тимур Какохо.

Специалистам поступали сведения о том, что избирательные участки открывались на 4 минуты позже положенного, что в утренние часы на участках одновременно находится большое количество людей, что якобы свидетельствует о «принуждении граждан к голосованию». Кроме того, 18 сентября в службу общественного мониторинга обратились с жалобой, что на участке №384 не пронумерована книга со списком избирателей.

«Это технический момент, который, насколько нам известно, был устранен. Из распространенного в соцсетях видеоматериала мы увидели, что книга избирателей есть, она прошита, заверена печатью, но не была пронумерована. Но этот фактор был оперативно устранен», — рассказал Какохо.

По его словам, рассмотрением таких вопросов в центре преимущественно занимаются юристы. Ежедневный мониторинг всех ресурсов осуществляют порядка 25 человек.

«Все эти материалы в дальнейшем публикуются на портале независимого общественного мониторинга. Наблюдатели в режиме реального времени все фиксируют, выкладывают, а мы взаимодействуем с ними, уточняем некоторые вопросы, перепроверяем информацию и готовим заключение», — подытожил Тимур Какохо.

