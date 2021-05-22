Среди полотен усадьбы Сандецкого зазвучит музыка струнного концерта «Старая и новая Вена»

В главном здании Музея ИЗО РТ, среди полотен усадьбы Сандецкого, 27 мая зазвучит музыка Гайдна и Шенберга в исполнении струнного квартета Quaternion. Концерт «Старая и новая Вена» — один из вечеров проекта «Камерная музыка в музеях Татарстана. Возрождение. Новый век», который в этом сезоне запустила Ольга Скепнер.

Концерт «Старая и новая Вена» будет наиболее классическим из девяти вечеров проекта. Помимо струнного квартета Quaternion, в нем примут участие альтист Александр Татаринов, участник Российского национального оркестра, и виолончелист театра «Градский Холл» Петр Каретников.

Усадьба Сандецкого в качестве концертной площадки примет артистов впервые. Вечера живой струнной музыки в интерьерах выставок стартовали 27 марта и проходили в четырех музеях Казани: музее Тукая, музее Боратынского, музее Горького и Шаляпина (филиалах Национального музея РТ) и трижды в Галерее современного искусства (филиале Музея ИЗО РТ). Так, гостем-соучастником концерта в Галерее современного искусства 28 апреля стал один из лучших джазовых валторнистов мира, 20 лет проживающий в Германии, но приехавший на вечер в Казань, Аркадий Шилклопер.

Концерт 27 мая составят Струнный квартет №62 «Император» Гайдна и струнный секстет «Просветленная ночь» Шенберга. Завершающий концерт проекта «Камерная музыка в музеях Татарстана. Возрождение. Новый век» состоится 2 июня в Галерее современного искусства. Как и все концерты на этой площадке, он будет сопровождаться медиаинсталляцией.