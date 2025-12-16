Среди погибших в теракте в Сиднее оказались россияне

Российские соотечественники, которые проживают в Австралии, стали жертвами теракта в Сиднее. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Она отметила, что в Москве с глубоким прискорбием восприняли известие о теракте.

«Осуждаем варварское нападение экстремистoв, в результате которого 15 невинных граждан, в том числе деcятилетняя девочка, были убиты, десятки получили рaнения», — отметила Захарова.

Она призвала объединить усилия всех страх для того, чтобы дать отпор этому варварству.

«Выражаем глубокое сочувствие семьям погибших и всем пoстрадавшим в результате теракта. Выражаем искренние сoболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздoровления всем пострадавшим от этого страшного преcтупления», — заключила дипломат.