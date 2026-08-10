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Происшествия 10 августа 2026 11:32

Среди погибших при атаке БПЛА на Нижнекамск есть ребенок

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Одним из погибших во время атаки БПЛА на Нижнекамск стал ребенок, сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Ранее сообщалось, что во время удара ВСУ погибли 13 человек. Ещё 29 — получили ранения. Возбуждено уголовное дело о теракте.

«Тяжело осознавать, что среди погибших есть ребёнок. Искренне соболезную родным и близким погибших. Жестокость этой атаки особенно страшна тем, что вражеские беспилотники били не только по промышленным объектам, но и по жилому сектору», — высказался мэр Нижнекамска Радмир Беляев в соцсетях.

#атака БПЛА #нижнекамск
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