Среди погибших при атаке БПЛА на Нижнекамск есть ребенок

Одним из погибших во время атаки БПЛА на Нижнекамск стал ребенок, сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Ранее сообщалось, что во время удара ВСУ погибли 13 человек. Ещё 29 — получили ранения. Возбуждено уголовное дело о теракте.

«Тяжело осознавать, что среди погибших есть ребёнок. Искренне соболезную родным и близким погибших. Жестокость этой атаки особенно страшна тем, что вражеские беспилотники били не только по промышленным объектам, но и по жилому сектору», — высказался мэр Нижнекамска Радмир Беляев в соцсетях.